За допомогою фейків ворог намагається визначити розміщення підрозділів ЗСУ, - спікер Одеської ОВА

В Одесі та області нинішня ніч пройшла без обстрілів. При цьому окупанти намагаються визначити розміщення підрозділів Сил оборони.

Він розповів, що в мережі окупанти розміщують багато фейків, які стосуються розміщення підрозділів ЗСУ. Це робиться для того, щоб користувачі соцмереж в обговоренні могли вказувати реальні адреси, де знаходяться захисники України.

Братчук закликав українців не допомагати ворогу і ні в якому разі не повідомляти в соцмережах про розміщення Сил оборони. Крім того, не слід знімати фото і відео роботи ППО.

Спікер Одеської ОВА також розповів про те, що інформація про мінування кількох адміністративних будівель і одного з парків Одеси також є фейком. Противник таким чином намагається посіяти паніку серед місцевого населення.