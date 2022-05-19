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За допомогою фейків ворог намагається визначити розміщення підрозділів ЗСУ, - спікер Одеської ОВА

Фото: в Одесі та області противник намагається з'ясувати розміщення ЗСУ (facebook.com/pragmatika)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі та області нинішня ніч пройшла без обстрілів. При цьому окупанти намагаються визначити розміщення підрозділів Сил оборони.

Про це заявив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна.

Він розповів, що в мережі окупанти розміщують багато фейків, які стосуються розміщення підрозділів ЗСУ. Це робиться для того, щоб користувачі соцмереж в обговоренні могли вказувати реальні адреси, де знаходяться захисники України.

Братчук закликав українців не допомагати ворогу і ні в якому разі не повідомляти в соцмережах про розміщення Сил оборони. Крім того, не слід знімати фото і відео роботи ППО.

Спікер Одеської ОВА також розповів про те, що інформація про мінування кількох адміністративних будівель і одного з парків Одеси також є фейком. Противник таким чином намагається посіяти паніку серед місцевого населення.

Нагадаємо, жителів Одеси та області попередили, що у регіоні залишається дуже високою ймовірність ракетних ударів.

Ми також писали про те, що в Одесі та області закликали не відвідувати пляжі через протипіхотні міни.

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