С помощью фейков враг пытается определить размещение подразделений ВСУ, - спикер Одесской ОВА

В Одессе и области нынешняя ночь прошла без обстрелов. При этом оккупанты пытаются определить размещение подразделений Сил обороны.

Он рассказал, что в сети оккупанты размещают много фейков, которые касаются размещения подразделений ВСУ. Это делается для того, чтобы пользователи соцсетей в обсуждении могли указывать реальные адреса, где находятся защитники Украины.

Братчук призвал украинцев не помогать врагу и ни в коем случае не сообщать в соцсетях о размещении Сил обороны. Кроме того, не следует снимать фото и видео работы ПВО.

Спикер Одесской ОВА также рассказал о том, что информация о минировании нескольких административных зданий и одного из парков Одессы также является фейком. Противник таким образом пытается посеять панику среди местного населения.