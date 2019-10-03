Помощница госсекретаря США прибыла в Украину

Фото: Дениз Натали (sunstar.com.ph)

С визитом Натали пробудет в Киеве до 5 октября

В Украину прибыла помощница государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали для общения по конфликту на Донбассе и поддержки ветеранов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.

Как сообщается, свой визит в Киев Дениз Натали начала с Майдана Независимости, где почтила память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины.

"Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержки ветеранов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что помощник государственного секретаря США Натали Дениз посетит Украину. В рамках визита она встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, а также со СММ ОБСЕ и неправительственными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что именно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставила военную помощь Украине. Также он отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".