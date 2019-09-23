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Именно Трамп решил предоставить военную помощь Украине, - Помпео

Новости » Политика    23.09.2019 - 02:29
Именно Трамп решил предоставить военную помощь Украине, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Глава Госдепа заявил, что экс-президент Обама позволил России "забрать пятую часть Украины"

Именно администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предоставила военную помощь Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Голос Америки".

Помпео также отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующими, на 100% законными и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

"Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент (Дональд Трамп, - ред.) принял решение о предоставлении, и не однажды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины", - заявил Помпео.

По его словам, именно прошлая администрация Барака Обамы позволила Владимиру Путину "забрать пятую часть Украины".

"Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы", - подчеркнул Помпео.

Он также выразил надежду, что правда о действиях бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине станет известна.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны выделяют недостаточно денег Украине по сравнению с США.

Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена Трамп заявил, что страны ЕС выделяют мало денег Украине по сравнению с США
Новости Украины военная помощьДональд ТрампМайк Помпео
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