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Помічниця держсекретаря США прибула в Україну

Новини » Політика    03.10.2019 - 20:50
Помічниця держсекретаря США прибула в Україну
Фото: Деніз Наталі (sunstar.com.ph)

З візитом Наталі пробуде в Києві до 5 жовтня

В Україну прибула помічниця державного секретаря США Майка Помпео Деніз Наталі для спілкування з конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Посольства США в Україні.

Як повідомляється, свій візит в Київ Деніз Наталі почала з Майдану Незалежності, де вшанувала пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України.

"Ми раді вітати в Києві керівницю Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі, яка прибула, щоб поспілкуватися з українськими та міжнародними партнерами щодо конфлікту на Донбасі та підтримки ветеранів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що помічник державного секретаря США Наталі Деніз відвідає Україну. В рамках візиту вона зустрінеться з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, а також з СММ ОБСЄ та неурядовими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що саме адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа надала військову допомогу Україні. Також він зазначив, що переговори про надання військової підтримки Україні завжди були "на 100% відповідають, на 100% законними і на 100% забезпечували захист американських платників податків в доцільному використанні їхніх коштів".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаМайк Помпео
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