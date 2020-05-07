Помощник Папы Римского заразился коронавирусом

Фото: площадь Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Сейчас уже 12 человек в Ватикане заразились коронавирусом

У помощника Папы Римского Франциска лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, от начала марта помощник работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Сейчас уже 12 человек в Ватикане заразились коронавирусом.

Как отмечается, 83-летний Папа дважды проходил тестирование на коронавирус, тесты дали отрицательный результат. Как сообщили в пресс-службе Ватикана в прошлом месяце, его дистанцируют от всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Напомним, Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис. По мнению Франциска, мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.

Также РБК-Уркаїна сообщало, что в мире число людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысила 3,8 млн и составляет 3 822 860 человек.