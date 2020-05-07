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Помічник Папи Римського заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 10:00
Помічник Папи Римського заразився коронавірусом
Фото: площа Святого Петра (ru.wikipedia.org)

Наразі вже 12 осіб у Ватикані заразилися коронавірусом

У помічника Папи Римського Франциска лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, від початку березня помічник працює віддалено і зараз перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції. Наразі вже 12 осіб у Ватикані заразилися коронавірусом.

Як зазначається, у 83-річний Папа двічі проходив тестування на коронавірус, тести дали негативний результат. Як повідомили в пресслужбі Ватикану в минулому місяці, його дистанціюють від всіх, хто може бути заражений коронавірусом, він приймає їжу у своїх особистих кімнатах і використовує дезінфікуючий засіб для рук до і після зустрічі з гостями.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вважає, що пандемія коронавірусу в світі є однією з "відповідей природи" на дії людей, які ігнорують екологічну кризу. На думку Франциска, світ має уповільнити темпи виробництва і споживання та навчитися розуміти і споглядати світ природи.

Також РБК-Уркаїна повідомляло, що у світі кількість людей, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, вже перевищила 3,8 млн і становить 3 822 860 людей.

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