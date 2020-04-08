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Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 13:20
Папа Римский назвал пандемию коронавируса "ответом природы" на изменение климата
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com catholicism)

Франциск считает, что вспышка вируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе

Папа Римский Франциск считает, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, игнорирующих экологический кризис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По мнению Франциска, мир должен замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать мир природы.

"Мы не отреагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии или помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что все ледники растаяли? Кто сейчас говорит о наводнениях?", - отметил Папа в интервью британскому католическому журналисту Остину Айвери.

Франциск считает, что вспышка коронавируса произошла из-за безответственного отношения людей к природе.

"Я не знаю, было ли это местью природы, но это, безусловно, является реакцией природы", - заявил Папа Римский.

Он также заявил, что обеспокоен популистскими заявлениями некоторых государственных лидеров, которые, по словам Франциска, произносят речи, напоминающие Гитлера в 1933 году.

"Меня беспокоит лицемерие некоторых политических деятелей, которые говорят о том, что могут столкнуться с кризисом, о проблеме голода в мире, но в то же время производят оружие", - резюмировал Франциск.

Напомним, в мире зафиксировано почти 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались больше 82 тысяч жителей планеты.

Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 8 апреля - в материале РБК-Украина.

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