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Помощник госсекретаря США проведет консультации с НАТО по ситуации на границе Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карин Донфрид проведет консультации с союзниками по НАТО относительно наращивания российских войск на границе Украины. Встреча пройдет 16 декабря в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря для выработки скоординированного подхода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Беседа состоялась 15 декабря

В ходе разговора Салливан подтвердил озабоченность США наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит координировать свои действия с европейскими партнерами.

"Мы стремимся решать стратегические вопросы безопасности с помощью дипломатии", - отмечается в релизе.

Напомним, Донфрид 15 декабря в Москве встретилась с представителями российского МИДа и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Одной из главных тем переговоров стали минские соглашения с учетом позиции США по Донбассу.

Отметим, Донфрид после визита в Москву поделится предложениями России по европейской безопасности.

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