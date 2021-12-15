Помощник госсекретаря США проведет консультации с НАТО по ситуации на границе Украины

"Донфрид проконсультируется с союзниками по НАТО в Брюсселе 16 декабря для выработки скоординированного подхода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым. Беседа состоялась 15 декабря

В ходе разговора Салливан подтвердил озабоченность США наращиванием военного присутствия России на границе с Украиной. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит координировать свои действия с европейскими партнерами.

"Мы стремимся решать стратегические вопросы безопасности с помощью дипломатии", - отмечается в релизе.