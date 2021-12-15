Помічник держсекретаря США проведе консультації з НАТО щодо ситуації на кордоні України

"Донфрід проконсультується з союзниками по НАТО в Брюсселі 16 грудня для вироблення скоординованого підходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим. Бесіда відбулася 15 грудня

В ході розмови Салліван підтвердив заклопотаність США нарощуванням військової присутності Росії на кордоні з Україною. Він також підкреслив, що Вашингтон продовжить координувати свої дії з європейськими партнерами.

"Ми прагнемо вирішувати стратегічні питання безпеки за допомогою дипломатії", - наголошується в релізі.