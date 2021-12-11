Помощник госсекретаря США едет в Украину и Россию: о чем будут говорить

В Вашингтоне анонсировали визит помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Украину и Россию. Ее встреча с высокопоставленными чиновниками запланирована на 13-15 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
"Затем Донфрид отправится в Брюссель, 15-16 декабря, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС касаемо усилий для поиска дипломатического решения", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина рассказывало об онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.
Также РБК-Украина раскрывала подробности переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера Штатов.