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Помощник госсекретаря США едет в Украину и Россию: о чем будут говорить

Автор: Сергей Пышкин

В Вашингтоне анонсировали визит помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Украину и Россию. Ее встреча с высокопоставленными чиновниками запланирована на 13-15 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Какие вопросы поднимет Донфрид:

  • наращивание военной мощи России у границ с Украиной;
  • преданность США делу Украины, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности;
  • дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины путем выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.

"Затем Донфрид отправится в Брюссель, 15-16 декабря, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС касаемо усилий для поиска дипломатического решения", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина рассказывало об онлайн-саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Штаты пригрозили Кремлю оказать Киеву военную помощь в случае эскалации.

Также РБК-Украина раскрывала подробности переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера Штатов.

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