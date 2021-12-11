Помічник держсекретаря США їде в Україну та Росію: про що говоритимуть

У Вашингтоні анонсували візит помічника державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід до України та Росії. Її зустріч з високопосадовцями запланована на 13-15 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту.
"Потім Донфрід відправиться в Брюссель, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про онлайн-саміт президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Штати пригрозили Кремлю надати Києву військову допомогу у разі ескалації.
Також РБК-Україна розкривало подробиці переговорів президента України Володимира Зеленського та лідера Штатів.