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Помощник главного тренера "Шахтера" дисквалифицирован на два матча

Новости » Спорт    07.12.2018 - 12:52
Помощник главного тренера "Шахтера" дисквалифицирован на два матча
Фото: Педру Морейра (shakhtar.com)

Морейра наказан за поведение во время матча с "Олимпиком" (2:2)

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) дисквалифицировал тренера донецкого "Шахтера" по физподготовке Педру Морейру на два матча. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2".

Таким образом ассистент Паулу Фонсеки пропустит матч против "Мариуполя" в 18 туре украинской Премьер-лиги, а также игру с "Александрией", которая состоится уже в феврале 2019 года.

Основанием для такого решения стало поведение специалиста во время матча 17 тура чемпионата Украины против "Олимпика" (2:2). Между ним и наставником "олимпийцев" Вячеславом Шевчуком произошла словесная перепалка. 

Напомним, накануне КДК ФФУ наказал главного тренера "Олимпика" Шевчука. Он пропустит последнюю игру свой команды в 2018 году.

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