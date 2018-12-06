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Тренер "Олимпика" Шевчук пропустит последний матч команды в году

Новости » Спорт    06.12.2018 - 20:37
Тренер "Олимпика" Шевчук пропустит последний матч команды в году

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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) наказал главного тренера донецкого "Олимпика" Вячеслава Шевчука одним матчем дисквалификации. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2".

Шевчук был удален в конце дерби с донецким "Шахтером" (2:2) из-за споров с арбитром игры Виктором Копиевским. Тренер был недоволен пропущенным мячом из офсайда, который лишил его команду победы. После поединка Шевчук на повышенных тонах вступил в перепалку с тренером "горняков" Паулу Фонсекой.

"Я дал свои объяснения. Мне задали вопросы, я ответил, как все было. Пять минут они посовещались и приняли решение, что я буду дисквалифицирован на один матч против "Десны". Решение жестким было бы, если бы меня дисквалифицировали на три матча, а так один матч это, наверно, по регламенту. Они стали уважать рефери, но можно было бы обойтись и без такого наказания, потому что я не оскорблял рефери. Были выкрики, я повелся на провокацию и так себя повел", - прокомментировал решение Шевчук.

Наставник "Олимпика" не сможет присутствовать на тренерском мостике в заключительной в 2018 году встрече, которая состоится в воскресенье, 9 декабря, в рамках 18 тура украинской Премьер-лиги против черниговской "Десны".

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