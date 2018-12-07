Помічник головного тренера "Шахтаря" дискваліфікований на два матчі

Фото: Педру Морейра (shakhtar.com)

Морейра покараний за поведінку під час матчу з "Олімпіком" (2:2)

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) дискваліфікував тренера донецького "Шахтаря" з фізпідготовки Педру Морейру на два матчі. Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2".

Таким чином асистент Паулу Фонсека пропустить матч проти "Маріуполя" в 18 турі української Прем'єр-ліги, а також гру з "Олександрією", яка відбудеться вже в лютому 2019 року.

Підставою для такого рішення стала поведінка фахівця під час матчу 17 туру чемпіонату України проти "Олімпіка" (2:2). Між ним і наставником "олімпійців" В'ячеславом Шевчуком відбулася словесна перепалка.

Нагадаємо, напередодні КДК ФФУ покарав головного тренера "Олімпіка" Шевчука. Він пропустить останню гру своєї команди в 2018 році.