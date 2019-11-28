КПВВ на Донбассе переходят на зимний график

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пункты пропуска будут работать с 08:00 до 17:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что в соответствии с приказом командующего объединенных сил, все пункты пропуска на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 переходят на график зимнего периода.

"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе. В частности, теперь не требуется нотариально заверенное согласие второго из родителей, если ребенок возвращается на оккупированные территории в сопровождении того, с кем выезжал. Кроме того, учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии подтверждающих документов.

Ранее также сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины подготовит Национальную платформу примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса.