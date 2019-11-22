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ООН передала еще почти 160 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Новости » Общество     22.11.2019 - 09:17
ООН передала еще почти 160 тонн гуманитарной помощи на Донбасс
Иллюстративное фото (ICRC Ukraine)

Груз проследовал через КПВВ "Новотроицкое"

На Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГНСУ).

Отмечается, что грузовики с гуманитарной помощью проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

"Для жителей Донбасса направлены медицинские препараты, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом 157,3 тонны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителям временно оккупированного Донбасса передали 14,4 тонны гуманитарной помощи от Организации объединенных наций.

РБК-Украина писало, что в четверг, 14 ноября, на неподконтрольную Украине территорию Донбасса зашел очередной незаконный российский конвой в составе 14 автомобилей, из которых только двое имели надпись "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

После этого Украина направила России ноту протеста из-за отправки "гуманитарного конвоя" на Донбасс с нарушением международного права. В МИД подчеркивают, что на оккупированный Донбасс был передан контрабандный российский груз.

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