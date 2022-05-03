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Украина не отказывается от вступления в НАТО, - Стефанишина

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 14:30
Украина не отказывается от вступления в НАТО, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина не отказывается от вступления в НАТО. При этом украинские власти не будут откладывать вступление в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

Стефанишина раскритиковала "нерешительность" Альянса в принятии Украины, которая получила приглашение в 2008 году на саммите в Бухаресте.

По ее словам, нерешительность привела к "ужасным ситуациям", таким как война в Грузии в 2008 году, война в Украине в 2014 году и нынешняя.

"Эта нерешительность привела Путина туда, где он сейчас находится", - подчеркнула вице-премьер.

Стефанишина считает, что из украинской ситуации можно извлечь урок.

"Швеция и Финляндия станут членами НАТО как можно скорее. Но я также могу гарантировать, что если бы эти страны ждали решения о своем членстве еще 15 лет, они также находились бы в состоянии войны", - подчеркнула она.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский оценил вероятность вступления Украины в НАТО и заявил, что на сегодня сроки вступления зависят не от Киева.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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