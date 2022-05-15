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Допомога Україні та оборонний потенціал НАТО: Блінкен і Столтенберг провели розмову

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Вашингтон, Неділя 15 травня 2022 01:26
Допомога Україні та оборонний потенціал НАТО: Блінкен і Столтенберг провели розмову Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг в суботу обговорили телефоном надання допомоги Україні і підтримку оборонного потенціалу Північноатлантичного альянсу, а також його Стратегічну концепцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Неда Прайса.

Як випливає з документа, Блінкен і Столтенберг говорили про "зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО в Берліні 14-15 травня".

Вони піддали критиці війну РФ проти України і "підтвердили підтримку українського народу і територіальної цілісності" країни.

Крім того, Блінкен і Столтенберг відзначили "важливість підтримки потужних засобів стримування і оборони НАТО".

"Вони обговорили підготовку до майбутнього 28-30 червня саміту НАТО в Мадриді, включаючи нову Стратегічну концепцію НАТО, згідно з якою буде діяти альянс в наступні десять років", - додав Прайс.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Єнса Столтенберга, НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Однак Альянс не ставатиме стороною конфлікту.

Також ми писали, що віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина повідомила, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО. При цьому українська влада не відкладатиме вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Єнс Столтенберг
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