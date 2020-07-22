Помощь США на кибербезопасность Украины: на что потратят 38 млн долларов

Фото: вирус (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средства пойдут на государственный киберцентр и другие проекты Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины станет бенефициаром проекта технической помощи США на развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет программы составляет 38 млн долларов.

Об этом написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

По его данным, соответствующий проект зарегистрирован в Кабинете министров.

Как отметил Федоров, активную фазу реформы кибербезопасности в Украине начали в эти дни.

"В частности, сменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного киберцентра, мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной ИТ-инфраструктуры и реестров. Должно уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на 5 лет) и другие стандарты безопасности 90-х, а вместо этого появиться современные модели построения и постоянного поддержания безопасности ИТ-систем", - сообщил он.

Министр считает, надо определиться с подходами и требованиями к защите критической инфраструктуры. "И новый проект имеет целью поддержать все эти важнейшие задачи", - написал он.

Как сообщало РБК-Украина в марте 2020 года, Соединенные Штаты решили выделить Украине 38 млн долларов на кибербезопасность.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует в ближайшее время разработать изменения в стратегию киберзащиты Украины. Разработкой изменений стратегии занимаются специалисты из профильных государственных структур, так и представители частного сектора.