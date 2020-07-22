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Допомога США на кібербезпеку України: на що витратять 38 млн доларів

Київ, Середа 22 липня 2020 12:50
Допомога США на кібербезпеку України: на що витратять 38 млн доларів
Фото: вірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кошти підуть на державний кіберцентр та інші проекти Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України стане бенефіціаром проекту технічної допомоги США на розвиток кібербезпеки в Україні. Бюджет програми становить 38 млн доларів.

Про це написав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, відповідний проект зареєстровано в Кабінеті міністрів.

Як зазначив Федоров, активну фазу реформи кібербезпеки в Україні розпочали цими днями.

"Зокрема, змінено керівництво Держспецзв’язку та розпочато розбудову ефективного й сучасного державного кіберцентру, ми прагнемо забезпечити централізацію та захист державної ІТ-інфраструктури й реєстрів. Має піти в небуття КСЗІ (марний папірець на 5 років) й інші стандарти безпеки 90-х та натомість з’явитися сучасні моделі побудови й постійної підтримки безпеки ІТ-систем", - повідомив він.

Міністр вважає, треба визначитися із підходами та вимогами до захисту критичної інфраструктури. "І новий проект має на меті підтримати всі ці надважливі завдання", - написав він.

Як повідомляло РБК-Україна у березні 2020 року, Сполучені Штати вирішили виділити Україні 38 млн доларів на кібербезпеку.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.

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