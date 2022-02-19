Помощь при рождении ребенка: как получить и какой размер выплат
Финансовая помощь от государства при рождении ребенка в Украине предоставляется одному из родителей или опекунов, с которым проживает малыш. На получение выплат заявку можно подать обратившись в соответствующие структуры очно или онлайн.
О том, как получить помощь при рождении ребенка - в материале РБК-Украина.
Когда обращаться
Документы подаются лично, не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. В случае пропуска указанного периода, право на получение пособия теряется.
Кому назначается помощь
Помощь при рождении ребенка назначается одному из родителей ребенка (опекуну), который постоянно проживает вместе с ребенком.
Размер пособия
Размер пособия при рождении ребенка фиксированный и одинаковый для всех (несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье).
Размер этой помощи составляет 41 280 гривен. Выплата осуществляется одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев по 860 гривен каждый месяц.
Как получить помощь
1. В орган социальной защиты или Центра предоставления административных услуг по месту жительства необходимо представить следующие документы:
- заявление одного из родителей
- паспорт или документ, удостоверяющий личность
- идентификационный код
- справку о регистрации места жительства (если у вас ID-карта)
- свидетельство о рождении ребенка
- лицевой банковский счет для социальных выплат
- опекунам - решение суда об установлении опеки
- документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины)
2. Стоит знать, что срок рассмотрения документов, представленных в бумажной форме, составляет 10 дней.
Подать заявку онлайн
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете электронных услуг Министерства социальной политики.
2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.
3. Заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
4. Не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты вам назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).
Напомним, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года.
Отметим, в Украине могут увеличить выплаты из госбюджета при рождении ребенка.