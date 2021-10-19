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От 50 до 150 тысяч гривен: в Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка

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Украина, Вторник 19 октября 2021 13:29
От 50 до 150 тысяч гривен: в Раде предлагают поднять выплаты при рождении ребенка Фото: при рождении предлагают платить до 150 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета предлагает Кабинету министров увеличить выплаты из госбюджеты при рождении ребенка. Максимальная выплата может вырасти до 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Бюджетных выводов Верховной рады к проекту государственного бюджета на 2022 год (6000-П).

"Проработать вопрос об установлении новых размеров пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн - на первого ребенка, 100 тыс. грн - на второго ребенка, 150 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка)", - говорится в документе.

Комитет также рекомендует правительству определиться в отношении необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения".

Отметим, Верховная рада планирует утвердить Бюджетные выводы к проекту госбюджета на заседании 20 октября. Кабмин обязан либо учесть их, либо дать аргументированный ответ.

Отметим, размер пособия при рождении ребенка в сумме 41 280 гривен не менялся с 2014 года. Из них 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные - в течение следующих 36 месяцев.

В то же время Кабмин предлагает поднять размер помощи при рождении первой и каждой следующего ребенка до 50 тыс. гривен. Планируется, что выплата пособия производится единовременно в размере 25% общего размера пособия, остальная сумма пособия выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями

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