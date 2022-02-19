Допомога при народженні дитини: як отримати і який розмір виплат

Фінансова допомога від держави при народженні дитини в Україні надається одному з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк. На отримання виплат заявку можна подати звернувшись до відповідних структур очно або онлайн.

Про те, як отримати допомогу при народженні дитини - в матеріалі РБК-Україна.

Коли звертатись

Документи подаються особисто, не пізніше 12 місяців з дня народження дитини. У разі пропуску зазначеного періоду, право на отримання допомоги втрачається.

Кому призначається допомога

Допомога при народженні дитини призначається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом із дитиною.

Розмір допомоги

Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх (попри кількість дітей, які виховуються в сім’ї).

Розмір цієї допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень кожного місяця.