UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Помощь по программе "еПоддержка" получили уже более полумиллиона украинцев, - Минфин

Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Выплаты по 6 500 гривен по программе "еПоддержка", предназначенные наемным работникам и ФОПам из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, уже смогли получить более 500 тысяч украинцев. Такое данные озвучил министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение чиновника.

Он обратил внимание, что сейчас в условиях войны особое внимание государства уделено поддержке тех, кто "из-за варварской войны потерял работу или был вынужден покинуть дома".

"Уже начались выплаты 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка". Выплаты получили уже более 500 тысяч украинцев", - сказал министр.

Марченко добавил, что в настоящее время проводятся все выплаты пенсий, зарплат, пособий, и подчеркнул - "граждане и дальше будут их получать".

Так, все органы исполнительной власти, подчиненные Минфину, продолжают выполнять свои функции в режиме военного положения, добавил чиновник.

Видео: глава Минфина Сергей Марченко рассказал о выплатах и финподдержке граждан в условиях военного времени

Ранее министр финансов Сергей Марченко заверил, что, несмотря на войну, Украине не грозит дефолт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныСергей Марченко