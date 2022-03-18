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Грозит ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине

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Киев, Пятница 18 марта 2022 20:58
Грозит ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине Фото: Сергей Марченко, министр финансов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что, несмотря на войну, Украине не грозит дефолт. По его словам, наше государство сможет совершить все запланированные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас график умеренных выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это также незначительная сумма. Поэтому нет никаких причин об этом говорить", - Марченко

Напомним, недавно международное агентство Fitch спрогнозировало скорый дефолт России.

Однако Россия пока отказывается объявлять дефолт и заплатила валютой по облигациям.

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