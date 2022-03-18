Грозит ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине
Министр финансов Сергей Марченко заверил, что, несмотря на войну, Украине не грозит дефолт. По его словам, наше государство сможет совершить все запланированные выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".
"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас график умеренных выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это также незначительная сумма. Поэтому нет никаких причин об этом говорить", - Марченко
Напомним, недавно международное агентство Fitch спрогнозировало скорый дефолт России.
Однако Россия пока отказывается объявлять дефолт и заплатила валютой по облигациям.
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