Грозит ли Украине дефолт из-за войны: что говорят в Минфине

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что, несмотря на войну, Украине не грозит дефолт. По его словам, наше государство сможет совершить все запланированные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон "Единые новости".