Допомогу за програмою "єПідтримка" отримали вже понад півмільйона українців, - Мінфін

Він звернув увагу, що зараз в умовах війни особливу увагу держави приділено підтримці тих, хто "через варварську війну втратив роботу або був змушений покинути домівки".

"Вже почалися виплати 6500 гривень в рамках програми "єПідтримка". Виплати отримали вже понад 500 тисяч українців", - сказав міністр.

Марченко додав, що нині проводяться всі виплати пенсій, зарплат, допомог, і наголосив - "громадяний надалі будуть їх отримувати".

Так, всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну, продовжують виконувати свої функції в режимі воєнного стану, додав чиновник.

Відео: глава Мінфіну Сергій Марченко розповів про виплати та фінпідтримку громадян в умовах воєнного часу