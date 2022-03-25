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Допомогу за програмою "єПідтримка" отримали вже понад півмільйона українців, - Мінфін

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Виплати по 6 500 гривень за програмою "єПідтримка", призначені найманим працівникам і ФОПам з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, вже змогли отримати понад 500 тисяч українців. Таке дані озвучив міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення чиновника.

Він звернув увагу, що зараз в умовах війни особливу увагу держави приділено підтримці тих, хто "через варварську війну втратив роботу або був змушений покинути домівки".

"Вже почалися виплати 6500 гривень в рамках програми "єПідтримка". Виплати отримали вже понад 500 тисяч українців", - сказав міністр.

Марченко додав, що нині проводяться всі виплати пенсій, зарплат, допомог, і наголосив - "громадяний надалі будуть їх отримувати".

Так, всі органи виконавчої влади, підпорядковані Мінфіну, продовжують виконувати свої функції в режимі воєнного стану, додав чиновник.

Відео: глава Мінфіну Сергій Марченко розповів про виплати та фінпідтримку громадян в умовах воєнного часу

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що, незважаючи на війну, Україні не загрожує дефолт.

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Міністерство фінансів УкраїниСергій Марченко