Фото: за помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы (freepik.com)

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным 58-летнего жителя села Победа в государственной измене, и определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области мужчина инициативно пошел на сотрудничество с представителями Вооруженных сил России. Предатель предоставлял оккупантам: информацию о расположении блок-постов тероборони;

исчерпывающие данные о местных жителях, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;

"сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей тероборони и членов их семей. Кроме того, мужчина помогал захватчикам совершать акты мародерства, в частности, "наводил" на заброшенные дома и "присоединялся к процессу". В обмен на свою лояльность он получил от россиян "гарантии личной безопасности".