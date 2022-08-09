ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 17:11
За помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: за помощь оккупантам жителя Киевской области приговорили к 15 годам тюрьмы (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Броварской горрайонный суд Киевской области признал виновным 58-летнего жителя села Победа в государственной измене, и определил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Установлено, что с начала временной оккупации части Киевской области мужчина инициативно пошел на сотрудничество с представителями Вооруженных сил России.

Предатель предоставлял оккупантам:

  • информацию о расположении блок-постов тероборони;
  • исчерпывающие данные о местных жителях, включая адреса проживания, вид профессиональной деятельности и идейные убеждения;
  • "сдавал" сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей тероборони и членов их семей.

Кроме того, мужчина помогал захватчикам совершать акты мародерства, в частности, "наводил" на заброшенные дома и "присоединялся к процессу".

В обмен на свою лояльность он получил от россиян "гарантии личной безопасности".

Напомним, Апелляционный суд Черкасс увеличил залог для местного депутата Александра Замирайло, который подозревается в коллаборационизме, с 208 тысяч гривен до 1 млн и 1 тысячи гривен.

Кроме этого, правоохранители задержали в Киеве мошенника, предлагавшего эвакуацию из зоны боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины