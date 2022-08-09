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За допомогу окупантам мешканця Київської області засудили до 15 років тюрми

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Вівторок 09 серпня 2022 17:11
За допомогу окупантам мешканця Київської області засудили до 15 років тюрми Фото: за допомогу окупантам мешканця Київської області засудили до 15 років тюрми (freepik.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним 58-річного мешканця села Перемога у державній зраді, та визначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Встановлено, що від початку тимчасової окупації частини Київської області чоловік ініціативно пішов на співпрацю з представниками Збройних сил Росії.

Зрадник надавав окупантам:

  • інформацію про розташування блок-постів тероборони;
  • вичерпні дані про місцевих мешканців, включно з адресами проживання, видом професійної діяльності та ідейними переконаннями;
  • "здавав" співробітників правоохоронних органів, військових, представників тероборони та членів їхніх родин.

Крім того, чоловік допомагав загарбникам вчиняти акти мародерства, зокрема, "наводив" на покинуті оселі та "долучався до процесу".

В обмін на свою лояльність він отримав від росіян "гарантії особистої безпеки".

Нагадаємо, Апеляційний суд Черкас збільшив заставу для місцевого депутата Олександра Замирайла, що підозрюється в колабораціонізмі, з 208 тисяч гривень до 1 млн і 1 тисячі гривень.

Окрім цього, правоохоронці затримали у Києві шахрая, який пропонував евакуацію із зони бойових дій.

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