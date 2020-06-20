Помощь в 1 млрд долларов от Всемирного банка: Украина ожидает первый транш в июле

Фото: Всемирный банк (twitter/axios)

Также Украина до конца года получит помощь от МВФ и Еврокомиссии

Всемирный банк выделит Украине помощь в размере одного миллиарда долларов до конца года. Первый транш в 350 миллионов ожидается в июле.

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Также, по его словам, в этом году ожидается помощь от Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

"По внешним источникам, то предполагается получение нескольких заимствований. Прежде всего, это выплаты МВФ до конца 2020-го (первый транш - 2,1 млрд долларов, сумма второго и третьего - 1,4 млрд долларов). Также планируем получить макрофинансовую помощь от Европейской комиссии (объем 1,2 млрд евро + 0,5 млрд евро), а еще - 1 млрд долларов от Всемирного банка до конца 2020 года (в июле поступит 350 млн долларов)", - сказал Марченко.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина получила первый транш от МВФ в 2,1 млрд долларов 12 июня.

Также сообщалось, что правительство Украины планирует отказаться от кредитов МВФ к 2023 году.

Кроме этого сообщалось, что Госстат улучшил оценку падения экономики Украины.

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Автор: Игорь Литвиненко