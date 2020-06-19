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Госстат улучшил оценку падения экономики Украины

Новости » Экономика     19.06.2020 - 17:40
Госстат улучшил оценку падения экономики Украины
Фото: ВВП сократился из-за кризиса (РБК-Украина)

Экономика в I квартале 2020 просела на 1,3%

Падение экономики Украины на фоне пандемии коронавируса оказалось меньшим, чем предполагалось. Сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 1,3%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики в Facebook.

Сообщается, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) сократился на 0,7%, а по сравнению с I кварталом 2019 года - на 1,3%.

Госстат улучшил оценку падения экономики Украины

Фото: график падения ВВП

Отметим, в середине мая появилась первая оценка падения экономики Украины, согласно которой в I квартале 2020 года экономика сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с IV кварталом 2019 года падение ВВП составило 0,8%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу стимулирования экономики, а рост ВВП ожидается во втором полугодии.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень раньше 2023 - 2024 года, а рост ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ВВПэкономикаКоронавирус
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