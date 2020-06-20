Допомога в 1 млрд доларів від Світового банку: Україна очікує перший транш у липні

Фото: Світовий банк (twitter/axios)

Також Україна до кінця року отримає допомогу від МВФ і Єврокомісії

Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі одного мільярда доларів до кінця року. Перший транш у 350 мільйонів очікується в липні.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також, за його словами, в цьому році очікується допомога від Міжнародного валютного фонду та Європейської комісії.

"По зовнішнім джерелам, то передбачається отримання декількох запозичень. Насамперед, це виплати МВФ до кінця 2020-го (перший транш - 2,1 млрд доларів, сума другого і третього - 1,4 млрд доларів). Також плануємо отримати макрофінансову допомогу від Європейської комісії (обсяг 1,2 млрд євро + 0,5 млрд євро), а ще 1 млрд доларів від Світового банку до кінця 2020 року (в липні надійде 350 млн доларів)", - сказав Марченко.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна отримала перший транш від МВФ у 2,1 млрд доларів 12 червня.

Також повідомлялося, що уряд України планує відмовитися від кредитів МВФ до 2023 році.

Крім цього повідомлялося, що Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України.

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Автор: Игорь Литвиненко