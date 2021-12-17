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Помогут предотвратить худший сценарий: Зеленский о поддержке НАТО и ЕС

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 11:45
Помогут предотвратить худший сценарий: Зеленский о поддержке НАТО и ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Евросоюза и совета Североатлантического альянса за поддержку Украины в противодействии эскалации со стороны России. Он считает, что действия партнеров "помогут предотвратить наихудший сценарий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в Twitter.

"Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России о немедленной деэскалации. Уверен, что решительность и скоординированные действия наших партнеров помогут предотвратить худший сценарий. Прилагаем совместные усилия для сохранения мира", - написал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ждет от лидеров ЕС четких сигналов в адрес России чтобы не допустить эскалации на границах.

Добавим, вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. Важная истина, которая изменилась, это поведение России.

Кроме этого он заявил, что НАТО обеспечила поставки в Украину различных видов военного снаряжения. В частности, речь идет и о системах противодействия беспилотникам и зимней одежде для военных.

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