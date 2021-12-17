Допоможуть запобігти найгіршому сценарію: Зеленський про підтримку НАТО і ЄС

Президент Володимир Зеленський подякував країнам Євросоюзу та Раді Північноатлантичного альянсу за підтримку України у протидії ескалації з боку Росії. Він вважає, що дії партнерів "допоможуть запобігти найгіршому сценарію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у Twitter.

"Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що чекає від лідерів ЄС чітких сигналів на адресу Росії, щоб не допустити ескалації на кордонах.

Додамо, вчора генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс готує нову стратегічну концепцію. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії.

Крім цього він заявив, що НАТО забезпечила постачання до України різних видів військового спорядження. Зокрема, мова йде й про системи протидії безпілотникам та зимовий одяг для військових.