НАТО не считает военную поддержку Украины угрозой для России, - Столтенберг

НАТО обеспечила поставки в Украину различных видов военного снаряжения. В частности, речь идет и о системах противодействия беспилотникам и зимней одежде для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"НАТО не считает свою поддержку Украины угрозой для России... Новая стратегическая концепция НАТО отметит важность теснее работать с партнерами вроде Украины. НАТО обеспечила поставки Украине различных видов военного снаряжения, включая системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду", - рассказал Столтенберг.