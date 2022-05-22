Допомогла "пташка" прикордонників. ЗСУ припинили спробу росіян форсувати Сіверський Донець
Збройні сили України (ЗСУ) припинили чергову спробу російської армії форсувати річку Сіверський Донець. Виявити переправу допомогли українські прикордонники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Побудовану російськими військами понтонну переправу через Сіверський Донець виявили аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Отримана інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони завдали удару по переправі, знищивши міст разом з танком, який в цей момент на ньому знаходився.
Скупчилася на протилежному березі жива сила і техніка противника спробували сховатися. Знайти їх допоміг безпілотник прикордонників. В результаті ще одного артилерійського удару окупанти втратили кілька одиниць техніки та особового складу.
Нагадаємо, російська армія робила кілька спроб форсувати Сіверський Донець, але щоразу потрапляла під артилерійський вогонь ЗСУ. Так, 13 травня, українські десантники зруйнували понтонні переправи і знищили понад 70 одиниць техніки противника.
Зазначимо, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що після кількох невдалих спроб російські війська бояться форсувати Сіверський Донець.
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