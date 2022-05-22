Допомогла "пташка" прикордонників. ЗСУ припинили спробу росіян форсувати Сіверський Донець

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України .

Побудовану російськими військами понтонну переправу через Сіверський Донець виявили аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Отримана інформація була передана артилеристам ЗСУ. Вони завдали удару по переправі, знищивши міст разом з танком, який в цей момент на ньому знаходився.

Скупчилася на протилежному березі жива сила і техніка противника спробували сховатися. Знайти їх допоміг безпілотник прикордонників. В результаті ще одного артилерійського удару окупанти втратили кілька одиниць техніки та особового складу.