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Не помогайте врагу. Киевлян просят не публиковать видео с веб-камер в соцсетях

Автор: Катерина Гончарова

Во время российского вторжения в Украину киевлян призывают не выкладывать в сеть видео с веб-камер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА.

В городской администрации призывают всех категорически не использовать любые веб-камеры в городе и не выкладывать видео в сеть.

"Обращение к владельцам веб-камер в Киеве и не только. Немедленно перестаньте публиковать видео в свободный доступ и прекратите онлайн-трансляции!",- говорится в сообщении.

Людей призывают не помогайте врагу получать информацию о наших военных.

Между тем в Минобороны назвали фейком захват техники ВСУ в Киеве.

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Киев