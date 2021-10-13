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Помогали с нелегальной миграцией белорусов: в Польше задержали двух украинцев

Автор: Сергей Пышкин

Польские пограничники задержали четырех человек, которые помогали с организацией незаконной миграции через польско-белорусскую границу. Среди них двое граждан Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Среди задержанных - двое граждан Украины и двое граждан Сирии с немецкими видами на жительство. Злоумышленники помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Отмечается, что с начала 2021 года, пограничники в целом задержали 250 человек, которые занимались организацией вышеупомянутой нелегальной миграции. Среди них тоже были и украинцы.

От начала октября, в Польше зарегистрировали 6,7 тысячи попыток пересечения польско-белорусской границы, а с начала года - 18,3 тысячи.

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