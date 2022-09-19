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Помогал скрывать преступления оккупантов: в Купянске задержали "коммунальщика"

Фото: Помогал скрывать преступления кафиров: в Купянске задержали "коммунальщика" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Еще в начале июля мужчина принял предложение врага и возглавил коммунальное предприятие "Благоустройство города" при оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в заявлении.

Следователи установили, что мужчина должен был заниматься восстановлением домов, дорог и другой разрушенной оккупантами инфраструктуры, чтобы скрыть следы совершенных россиянами преступлений.

Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев. Его задержала СБУ.

Также СБУ задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.

Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, которые публично отрицали войну в Украине.

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