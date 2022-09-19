Помогал скрывать преступления оккупантов: в Купянске задержали "коммунальщика"

Правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Еще в начале июля мужчина принял предложение врага и возглавил коммунальное предприятие "Благоустройство города" при оккупационной администрации государства-агрессора", - говорится в заявлении. Следователи установили, что мужчина должен был заниматься восстановлением домов, дорог и другой разрушенной оккупантами инфраструктуры, чтобы скрыть следы совершенных россиянами преступлений. Мужчину уже задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.