Допомагав приховувати злочини окупантів: у Куп’янську затримали "комунальника"

Правоохоронці затримали жителя Куп'янська (Харківська область), який під час окупації очолив "комунальне підприємство" та допомагав росіянам приховувати злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога та очолив комунальне підприємство "Благоустрій міста" при окупаційній адміністрації держави-агресора", - йдеться у заяві.
Слідчі встановили, що чоловік повинен був займатись відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених росіянами злочинів.
Нагадаємо, що у Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців. Його затримала СБУ.
Також, СБУ затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.
Раніше, правоохоронці викрили двох чоловіків у Дніпропетровській області, які публічно заперечували війну в Україні.
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