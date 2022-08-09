Помогает уничтожать россиян: работу комплекса артиллерийской разведки показали на видео

Американские комплексы артиллерийской разведки AN/TPQ-49 и системы раннего предупреждения с большой точностью могут указать украинской артиллерийской разведке место расположение русских пушек или минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform .

Первые радары Украина получила еще в 2016 году, но после начала широкомасштабной войны России против Украины США передали еще больше таких радаров.

Отмечается, что главным преимуществом таких комплексов является вес, точность и мобильность. Их устанавливают на автомобили пикапы без прицепов, они не нуждаются в установке на землю во время развертывания. При такой мобильности и скорости обнаружения до 10 целей они играют значительную роль в подавлении российской артиллерии на линии соприкосновения.

Радиолокатор AN/TPQ-49 устанавливают на автомобиль. У него есть свой генератор переменного тока мощностью 5 кВт. Радиолокатор точно передает координаты российской артиллерии на планшет оператора на дальности до 20 км

Командование Десантно-штурмовых войск продемонстрировало совместную работу таких радиолокаторов с артиллерийскими системами иностранного производства.