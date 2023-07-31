Помітний перелом. В ISW пояснили, чому в РФ мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Після чергового удару ЗСУ по мосту Чонгар, який з'єднує материкову територію України з окупованим Кримом, у РФ "воєнкори" відзначилися раптовою відсутністю реакції, виконуючи вимоги Кремля не висвітлювати "незручні" теми.
Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів, відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар є "помітним переломом у репортажах про війну в Україні".
Це може свідчити про те, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем, йдеться у публікації.
ЗСУ 29 липня заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.
Фахівці ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар, а також постів "воєнкорів", які просували б заяву ватажка окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст.
Також зазначається, що єдиним іншим джерелом у РФ, яке прокоментувало удари, був місцевий російський новинний Telegram-канал - він посилив передбачувані заяви російських "туристів" у цьому районі про те, що міст закрито для руху.
При цьому слід звернути увагу, що російські "воєнкори" відреагували на удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням. При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.
Міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій окупаційній наземній лінії зв'язку (GLOC), і малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорують успішний або невдалий удар ЗСУ по об'єкту, йдеться у звіті.
Раніше аналітики ISW озвучували висновки, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни проти України більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання Москви після "видалення видатних критичних голосів у російському інформаційному просторі", зокрема - військового злочинця та блогера Ігоря Гіркіна, а також засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
"Однак загальний страх перед покаранням з боку Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події, і ймовірніше, що ця відсутність висвітлення викликана конкретною директивою Кремля не висвітлювати збої в критичних GLOC", - йдеться у публікації.
Сили оборони України 29 липня заявили про вже другу успішну атаку по Чонгарському мосту.
Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття української атаки на залізницю в Чонгарі - туди, за його словами, летіло 12 ракет Storm Shadow, і всі вони були збиті російською ППО.
Зазначимо, що це була вже друга атака на мости у Чонгарі. Перша сталася 22 червня, і тоді у РФ теж заявили про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в Генштабі ЗСУ.
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