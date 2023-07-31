Помітний перелом. В ISW пояснили, чому в РФ мовчать про удар ЗСУ по Чонгарському мосту

Після чергового удару ЗСУ по мосту Чонгар, який з'єднує материкову територію України з окупованим Кримом, у РФ "воєнкори" відзначилися раптовою відсутністю реакції, виконуючи вимоги Кремля не висвітлювати "незручні" теми.

На думку експертів, відсутність реакції російських військових блогерів на український удар по мосту Чонгар є "помітним переломом у репортажах про війну в Україні".

Це може свідчити про те, що Кремль наказав "воєнкорам" утриматися від висвітлення певних тем, йдеться у публікації.

ЗСУ 29 липня заявили про успішне завдання удару по мосту Чонгар на трасі М-18 (Джанкою - Мелітополь) між окупованим Кримом і тимчасово підконтрольною військам РФ частиною Херсонської області.

Фахівці ISW не зафіксували жодних дискусій російських блогерів про український удар, а також постів "воєнкорів", які просували б заяву ватажка окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимира Сальдо про нібито перехоплення 12 українських крилатих ракет Strom Shadow при атаці на міст.

Також зазначається, що єдиним іншим джерелом у РФ, яке прокоментувало удари, був місцевий російський новинний Telegram-канал - він посилив передбачувані заяви російських "туристів" у цьому районі про те, що міст закрито для руху.

При цьому слід звернути увагу, що російські "воєнкори" відреагували на удар ЗСУ по мосту Чонгар 22 червня із загальним обуренням і занепокоєнням. При цьому активно обговорювали цю тему російські блогери, які регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

Міст Чонгар є помітним вузьким місцем на критично важливій окупаційній наземній лінії зв'язку (GLOC), і малоймовірно, що російські блогери добровільно проігнорують успішний або невдалий удар ЗСУ по об'єкту, йдеться у звіті.

Раніше аналітики ISW озвучували висновки, що деякі російські блогери можуть формувати своє висвітлення війни проти України більш сприятливо для кремлівських наративів, побоюючись покарання Москви після "видалення видатних критичних голосів у російському інформаційному просторі", зокрема - військового злочинця та блогера Ігоря Гіркіна, а також засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Однак загальний страх перед покаранням з боку Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення драматичної події, і ймовірніше, що ця відсутність висвітлення викликана конкретною директивою Кремля не висвітлювати збої в критичних GLOC", - йдеться у публікації.

Ключові висновки:

Російський диктатор Володимир Путін неправдиво назвав триваючий український контрнаступ перешкодою для переговорів.

ЗСУ вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту, а на деяких ділянках досягли значних успіхів.

Війська РФ вели наступальні операції на рубежах Сватове - Кремінна та Авдіївка - Донецьк, і підтверджених успіхів на цих ділянках не досягли.

Українські війська вели наступальні дії на південний захід і на північний захід від Бахмута, і досягли успіхів на цьому напрямку.

ЗСУ продовжували наступальні операції на заході Донецької області та заході Запорізької області, і досягли незначного просування.

Російські джерела стверджували, що війська РФ контратакували та нібито повернули втрачені позиції у західній частині Донецької області та західній частині Запорізької області.

Російські джерела стверджують, що російські офіційні особи планують регулювати діяльність громадянських добровольців, які приносять запаси для окупаційних сил в Україні.

Повідомляють, що 29 липня українські партизани під час диверсійної операції підірвали російську військову техніку в окупованому Маріуполі Донецької області.

Атаки на Чонгарський міст

Сили оборони України 29 липня заявили про вже другу успішну атаку по Чонгарському мосту.

Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття української атаки на залізницю в Чонгарі - туди, за його словами, летіло 12 ракет Storm Shadow, і всі вони були збиті російською ППО.

Зазначимо, що це була вже друга атака на мости у Чонгарі. Перша сталася 22 червня, і тоді у РФ теж заявили про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в Генштабі ЗСУ.