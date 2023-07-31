Заметный перелом. В ISW объяснили, почему в РФ молчат об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту

После очередного удара ВСУ по мосту Чонгар, который соединяет материковую территорию Украины с оккупированным Крымом, в РФ "военкоры" отличились внезапным отсутствием реакции, выполняя требования Кремля не освещать "неудобные" темы.

По мнению экспертов, отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар по мосту Чонгар представляет собой "заметный перегиб в репортажах о войне в Украине".

Это может свидетельствовать о том, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем, говорится в публикации.

ВСУ 29 июля заявили об успешном нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской областьи.

Специалисты ISW не зафиксировали никаких дискуссий российских блогеров об украинском ударе, а также постов "военкоров", которые бы продвигали заявление вожака оккупационной "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост.

Также отмечается, что единственным другим источником в РФ, который прокомментировал удары, был местный российский новостной Telegram-канал - он усилил предполагаемые заявления российских "туристов" в этом районе о том, что мост закрыт для движения.

При этом следует обратить внимание, что российские "военкоры" отреагировали на удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с всеобщим возмущением и беспокойством. При этом активно обсуждали эту тему российские блогеры, которые регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.

Мост Чонгар является заметным узким местом на критически важной оккупационной наземной линии связи (GLOC), и маловероятно, что российские блогеры добровольно проигнорируют успешный или неудачный удар ВСУ по объекту, говорится в отчете.

Ранее аналитики ISW озвучивали выводы, что некоторые российские блогеры могут формировать свое освещение войны против Украины более благоприятным образом для кремлевских нарративов, опасаясь наказания Москвы после "удаления видных критических голосов в российском информационном пространстве", в частности - военного преступника и блогера Игоря Гиркина, а также основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Однако общий страх перед наказанием со стороны Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения драматического события, и более вероятно, что это отсутствие освещения вызвано конкретной директивой Кремля не освещать сбои в критических GLOC", - говорится в публикации.

Ключевые выводы:

Российский диктатор Владимир Путин неправдиво назвал продолжающееся украинское контрнаступление препятствием для переговоров.

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, а на некоторых участках добились значительных успехов.

Войска РФ вели наступательные операции на рубежах Сватово - Кременная и Авдеевка - Донецк, и подтвержденных успехов на этих участках не добились.

Украинские войска вели наступательные действия юго-западнее и северо-западнее Бахмута, и добились успехов на этом направлении.

ВСУ продолжали наступательные операции на западе Донецкой области и западе Запорожской области, и добились незначительного продвижения.

Российские источники утверждали, что войска РФ контратаковали и якобы вернули утраченные позиции в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области.

Российские источники утверждают, что российские официальные лица планируют регулировать деятельность гражданских добровольцев, доставляющих припасы для оккупационных сил в Украине.

Сообщается, что 29 июля украинские партизаны по время диверсионной операции подорвали российскую военную технику в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Атаки на Чонгарский мост

Силы обороны Украины 29 июля заявили об уже второй успешной атаке по Чонгарскому мосту.

Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре - туда, по его словам, летело 12 ракет Storm Shadow и все они якобы были сбиты российским ПВО.

Отметим, что это была уже вторая атака на мосты в Чонгаре. Первая произошла 22 июня, и тогда в РФ тоже заявили об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в Генштабе ВСУ.