Помірна хмарність на півдні й дощі на решті територій України: прогноз погоди на завтра

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +28 до +30 градусів.

"У західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі. На решті території країни вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині без опадів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 20 червня у Києві та області була сильна злива з грозою. Внаслідок влучання блискавки у житловий будинок під столицею - спалахнула пожежа.

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