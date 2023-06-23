Облачно на юге и дожди на остальных территориях Украины: прогноз погоды на завтра

"В западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории страны ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в южной части без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный. Его скорость будет достигать 10 м/c.

Температура:

на западе будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +21 до +25 днем;

на севере будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +26 до +39 днем;

на юге будет колебаться от +18 до +22 ночью и от +28 до +33 днем;

на востоке будет колебаться от +16 до +21 ночью и от +27 до +31 днем.

Фото: прогноз погоды на 24 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +28 до +30 градусов.