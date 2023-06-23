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Облачно на юге и дожди на остальных территориях Украины: прогноз погоды на завтра

Фото: прогноз погоды на 24 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На юге Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха будет достигать +30 градусов. На остальных территориях возможны кратковременные дожди, иногда грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"В западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории страны ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в южной части без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный. Его скорость будет достигать 10 м/c.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +21 до +25 днем;
  • на севере будет колебаться от +16 до +19 ночью и от +26 до +39 днем;
  • на юге будет колебаться от +18 до +22 ночью и от +28 до +33 днем;
  • на востоке будет колебаться от +16 до +21 ночью и от +27 до +31 днем.

Фото: прогноз погоды на 24 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +28 до +30 градусов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 июня в Киеве и области был сильный ливень с грозой. В результате попадания молнии в жилой дом под столицей - вспыхнул пожар.

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Погода в Украине