Облачно на юге и дожди на остальных территориях Украины: прогноз погоды на завтра

На юге Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха будет достигать +30 градусов. На остальных территориях возможны кратковременные дожди, иногда грозы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"В западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди. На остальной территории страны ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в южной части без осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный. Его скорость будет достигать 10 м/c.
Температура:
Фото: прогноз погоды на 24 июня (facebook.com/UkrHMC)
Ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью будет от +17 до +19, а днем - от +28 до +30 градусов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 20 июня в Киеве и области был сильный ливень с грозой. В результате попадания молнии в жилой дом под столицей - вспыхнул пожар.
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