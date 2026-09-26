Помилково вважали неандертальцем: вчені показали 3D-модель найдавнішого Homo sapiens

Вчені створили 3D-реконструкцію людини, яка жила в Африці близько 315 тисяч років тому. Для цього дослідники використали цифрові скани кісткових решток із пам’ятки Джебель-Ірхуд у Марокко.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому науковому віснику Heritage.
Викопний череп, який отримав назву Ірхуд 1, вперше знайшли шахтарі у Марокко ще у 1961 році. Спочатку антропологи помилково класифікували його як африканського неандертальця віком близько 40 тисяч років.
Проте масштабний аналіз 2017 року докорінно змінив уявлення про еволюцію.
Вчені довели, що знайдені в Джебель-Ірхуд рештки належать Homo sapiens, які жили понад 300 тисяч років тому. Це робить їх найдавнішими знайденими представниками сучасної людини.
Дослідження показало цікаву особливість: будова обличчя та зуби цих давніх людей майже не відрізнялися від сучасних людей, однак мозкова частина черепа залишалася витягнутою, як у давніших гомінідів.
Щоб відтворити зовнішність, науковці створили складену 3D-модель черепа, об'єднавши елементи кількох знайдених індивідів:
Об'єм мозкової камери отриманого черепа склав 1230 кубічних сантиметрів - він відповідає нормі сучасного дорослого чоловіка. Після цього модель віртуально поєднали з цифровим обличчям сучасної людини, що дозволило правильно розподілити товщину м'яких тканин.
Дослідники підготували два варіанти зображення. Перший - у сірих тонах і без волосся, що дає максимально об'єктивне уявлення про риси обличчя без художніх припущень.
Другий варіант виконаний у кольорі з додаванням гіпотетичних деталей - пігментації шкіри, кольору очей та волосся на обличчі.
Мозок гомінідів з Джебель-Ірхуда мав розміри, приблизно аналогічні з мозком сучасної дорослої людини (джерело зображення: Moraes et al., Heritage (2026)
Дослідники підкреслюють, що модель побудована з елементів різних індивідів, а маркери товщини м'яких тканин взяті у сучасних людей, оскільки органічні тканини давніх гомінідів не збереглися.
Водночас науковці зазначають, що на сьогодні ця реконструкція є найточнішим наближенням до того, як виглядали перші Homo sapiens на нашій планеті.