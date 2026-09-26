Ошибочно считали неандертальцем: ученые показали 3D-модель самого древнего Homo sapiens

От ошибки с неандертальцем до древнейшего Homo sapiens

Ископаемый череп, получивший название Ирхуд 1, впервые нашли шахтеры в Марокко еще в 1961 году. Первоначально антропологи ошибочно классифицировали его как африканского неандертальца в возрасте около 40 тысяч лет.

Однако масштабный анализ 2017 коренным образом изменил представление об эволюции.

Ученые доказали, что найденные в Джебель-Ирхуд останки принадлежат Homo sapiens, жившие более 300 тысяч лет назад. Это делает их самыми древними найденными представителями современного человека.

Исследование показало интересную особенность: строение лица и зубы этих древних людей почти не отличались от современных людей, однако мозговая часть черепа оставалась вытянутой, как у древних гоминид.

Виртуальная реконструкция: что удалось выяснить

Чтобы воспроизвести внешность, ученые создали составную 3D-модель черепа, объединив элементы нескольких найденных индивидов:

Основную часть лица и черепной свод взяли от образца Ирхуд 1.

Нижнюю челюсть позаимствовали из остатков Ирхуда 11.

Отдельные зубы были дополнены из образцов под номерами 10, 21 и 22.

Объем мозговой камеры полученного черепа составил 1230 кубических сантиметров – он соответствует норме современного взрослого мужчины. После этого модель виртуально сочеталась с цифровым лицом современного человека, что позволило правильно распределить толщину мягких тканей.

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Как выглядел наш старый предок?

Исследователи подготовили два варианта изображения. Первый - в серых тонах и без волос, что дает максимально объективное представление о чертах лица без художественных предположений.

Как, вероятно, выглядели гоминины из Джебель-Ирхуда без пигментации кожи и волос (источник изображения: Moraes et al., Heritage (2026)

Второй вариант выполнен в цвете с добавлением гипотетических деталей - пигментации кожи, цвета глаз и волос на лице.

Мозг гоминид из Джебель-Ирхуда имел размеры, примерно аналогичные с мозгом современного взрослого человека (источник изображения: Moraes et al., Heritage (2026)

Исследователи подчеркивают, что модель построена из элементов разных индивидов, а маркеры толщины мягких тканей взяты у современных людей, поскольку органические ткани древних гоминид не сохранились.

В то же время ученые отмечают, что на сегодняшний день эта реконструкция является самым точным приближением к тому, как выглядели первые Homo sapiens на нашей планете.