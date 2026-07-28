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Редагування ДНК без помилок: ШІ знайшов слабке місце генної інженерії

19:12 28.07.2026 Вт
2 хв
Знайдено спосіб захистити геном від мутацій
aimg Ольга Завада
Редагування ДНК без помилок: ШІ знайшов слабке місце генної інженерії Редагування генів стане безпечним для людей (фото: Pexels)
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Генна терапія може стати безпечнішою завдяки ШІ AlphaFold. Науковці навчили систему знаходити потенційні помилки, які раніше було складно передбачити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у Nature.

У чому полягає небезпека "ремонту" ДНК?

Вчені пояснили: сучасна генна терапія працює як молекулярні "ножиці". Спеціальний білок шукає в організмі пошкоджений ген і вирізає його або замінює на правильний.

Проблема у тому, що ДНК людини насправді величезна. Іноді "ножиці" помиляються і розрізають не той ген. Помилка трапляється рідко, але збої рано чи пізно стають неминучими. Це може призвести до небезпечних мутацій в організмі, а також до побічних ефектів.

Як штучний інтелект вирішив проблему?

Міжнародна команда вчених вирішила використати ШІ AlphaFold, який вміє з точністю до атомів моделювати складні молекули.

За допомогою штучного інтелекту науковці детально роздивилися, чому молекулярні "ножиці" помиляються:

Виявилося, що білок-"ножиці" занадто гнучкий і може випадково чіплятися за схожі, але "чужі" ділянки ДНК.

ШІ проаналізував тисячі варіантів і показав, які саме деталі білка відповідають за ці помилкові зчеплення.

Читайте більше: Давній вид людей залишив свій ДНК у нас: що довели вчені

Що це змінює?

Зрозумівши підказки штучного інтелекту, вчені видозмінили конструкцію самого білка.

Результати вважають винятковими: оновлена система продовжує так само точно "ремонтувати" потрібні гени, але кількість небезпечних помилок на сусідніх ділянках ДНК впала з 28% до 5%.

Новий метод дозволяє гнучко налаштовувати генні "ножиці" під кожного пацієнта та конкретний курс лікування. Це значно наближає еру персоналізованої медицини, де складні генетичні хвороби можна буде лікувати без ризику для життя.

"Це відкриття дозволить створювати безпечні та точні ліки під кожного конкретного пацієнта, мінімізуючи ризик ускладнень", - резюмували науковці.

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