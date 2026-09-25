Помилка Rockstar та провал Xbox: GTA 6 випадково розкрила нові локації

Домінування PS5 у передзамовленнях

Журналіст Том Воррен із посиланням на власні джерела в Xbox повідомив, що передзамовлення Grand Theft Auto VI суттєво зміщені на користь PlayStation 5.

Це підтверджує чутки, які з'явилися ще після червневого запуску попередніх продажів.

Експерти виділяють кілька причин такої ситуації

Маркетингова перевага Sony: розкрутка гри фактично повністю орієнтована на PS5, включно з геймплейними трейлерами, розширеним оглядом від Netflix та кампанією під гаслом "Plays best on PS5".

Складнощі бренду Xbox: Microsoft переживає непрості часи через реструктуризацію, чутки про підвищення цін на Game Pass та можливе впровадження внутрішньоігрової реклами, що знижує привабливість платформи для покупців.

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Випадковий витік карти від Rockstar

Другим приводом для обговорень стала помилка студії Rockstar під час анонсу набору Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection.

Компанія виклала промо-фото двостороннього постера з колекційного боксу, на якому були підписані назви локацій.

Фанати швидко помітили позначки островів Sandbars і Crude Islands, а також часткові назви "Dра" та "Beld". Перша позначка відповідає острову Draper Island, який спільнота раніше ідентифікувала у матеріалах Port Gellhorn.

Rockstar оперативно відредагувала зображення та видалила всі написи, проте скриншоти вже розійшлися мережею.

Фанати розгадали нові деталі мапи GTA 6 (скриншот: Reddit)

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Вартість колекційного набору

Отримати фізичну карту штату Leonida буде непросто. Постер входить до складу Collector's Edition вартістю 399,99 долара, який є радше колекційною коробкою з атрибутикою і не містить самої дискової чи цифрової версії гри.

Наразі розробники не уточнили, чи входитиме паперова карта до стандартного видання Standard Edition за 79,99 долара, як це було у випадку з GTA 5 та серією Red Dead Redemption.